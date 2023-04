Organspende Tattoo OPT.INC

Immer noch sterben in Deutschland jedes Jahr über tausend Menschen und das, weil für sie kein Spenderorgan gefunden wird.

Bei uns müssen wir mit einem Organspendeausweis ausdrücklich zustimmen, in anderen Ländern ist das nicht so – das erschwert die Lage in Deutschland zusätzlich.

Der Münchener Verein Junge Helden will das ändern und mit einem Tattoo Leben retten – das Tatoo zeigt die Bereitschaft zur Organspende. OPT.INC nennt sich diese Aktion. Sie soll mehr Aufmerksamkeit für das Thema wecken.

Das Tattoo besteht aus einem Kreis bzw. einem „O“ für „Organ“ und zwei Halbkreisen bzw. einem „D“ für „Donor“, also Spender, und einem umgedrehten „D“ mit der Bedeutung: Aus zwei Halbkreisen wird zusammen ein Ganzes. Natürlich ist es auch möglich, das Tattoo noch etwas persönlicher zu gestalten.

Durch das minimalistische Design kann da Tattoo ganz unkompliziert und schnell gestochen werden. Auf der Website der Jungen Helden findet Ihr eine Liste mit gut 40 Studios, die das kostenlos für Euch machen: Website der Jungen Helden