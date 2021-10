Ostbahnhof: Dackel fährt alleine S-Bahn

Es ist die Horrorvorstellung für jeden Hundebesitzer: in der S- Bahn einschlafen und beim Aufwachen ist der eigene Hund weg. Das ist einem Mann aus Ebersberg passiert. Mehrere Stunden nach dem Erwachen machte er sich sofort auf die Suche nach seinem Rauhhaardackel „Lemmy“. Der hatte sich auf seine eigene Reise gemacht, in Grafing die S4 verlassen am Bahnsteig gewartet um dann mit einer anderen S4 alleine Richtung Stadt zu fahren. Am Ostbahnhof stieg „Lemmy“ dann aus und wurde von der Bundespolizei aufgenommen. Die schalteten eine Vermisstenanzeige woraufhin sich der 48-Jährige meldete. Nach wenigen Stunden konnte Lemmy seinen Hundebesitzer schwanzwedelnd begrüßen.