Das war kein ruhiges Ostern für die Wasserwacht in Tutzing am Starnberger See. Sie musste genau am Ostersonntag ausrücken, weil ein Segelboot ohne Kapitän auf dem See herumtrieb. Die Bojenkette war durch Wind und Wellen abgerissen und das Boot trieb einfach auf dem See. Die Wasserwacht konnte es aber einfangen und abschleppen.