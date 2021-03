Osterhase aus einzelner Socke basteln

Wenn ihr die Socke bis zur Ferse befüllt habt, setzt den Osterhasen vor euch hin und formt grob mit der Hand die Proportionen vor.

Nehmt nun das Garn und bindet den oberen Teil der Socke so ab, dass der Kopf und die Ohren klar getrennt sind. Macht einen festen Knoten und schneidet die zu langen Garn-Enden ab. Macht den Knoten besonders fest, wenn ihn später Kinder in die Hände bekommen sollen und ihr nicht den Reis in der Wohnung verteilt haben wollt. Sieht jetzt schon fast aus wie ein richtiger Hase.

Achtet beim Kopf darauf, dass er kleiner ist als der Körper.