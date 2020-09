Tragischer Unfall in Ottobrunn im Landkreis München. Am Freitagabend ist ein 15-Jähriger am S-Bahnhof von einer S-Bahn erfasst worden. Laut Polizei habe der Jugendliche seine Notdurft verrichten wollen und sei dafür über die Gleise gegangen. Die einfahrende S-Bahn habe er dabei übersehen. Die Freunde des Jungen wurden durch Kriseninterventionsteams betreut. Der S-Bahnhof wurde für drei Stunden gesperrt.