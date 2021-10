In Ottobrunn im Landkreis München hat es gestern Mittag eine schwere Explosion gegeben. Ein Reihenhaus ist komplett ausgebrannt. Eine heftige Rauchentwicklung war die Folge und 140 Feuerwehrleute sind im Einsatz gewesen. Ein 59-Jähriger Bewohner wurde bei dem Brand verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen soll dieser Bewohner auch den Brand verursacht haben – er befindet sich nun in Untersuchungshaft.