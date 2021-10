Ottobrunn: Umstrittene Flatrate im Testzentrum

Flatrates kennen wir vom Handyvertrag. In Ottobrunn im Landkreis München gibt es jetzt auch eine Flatrate in einem Corona-Testzentrum. Weil die Tests ja seit dem 11. Oktober etwas kosten, gibt es hier einen Pauschalpreis von 30 Euro. Dafür kann man sich in einer Woche bis zu sechs Mal testen lassen. Das Angebot steht aber in der Kritik, denn die Zielgruppe sind vor allem Impfgegner. Der Betreiber sagt aber, er will einen Anreiz zum Testen setzen und verhindern, dass sich Menschen aus Protest nicht mehr testen lassen.