Ozzy Osbourne: „Neues Album fast fertig“

„Das verdammte Ding fertig kriegen“ – so spricht Rock-Legende Ozzy Osbourne über seine neues Album, das demnächst erscheinen soll. 15 Songs sind wohl schon fertig und sollen an das Album Ordinary Man vom vergangenen Jahr erinnern. Eine ganz besondere Bedeutung hat das neue Album für den Fürst der Finsternis auch: denn die Arbeit daran, hat ihn wortwörtlich am Leben erhalten. Erst verletzte sich Osbourne 2019 bei einem Sturz, dann kam Corona und alle Touren wurden abgesagt. Da war Musik der letzte Strohhalm, an den er sich noch klammern konnte. Positiv blickt der 72-Jährige aber wieder in die Zukunft: 2022 soll dann die nächste Tour starten.