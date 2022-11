Päckchen für Senioren in Freising

Eigentlich war es eine ganz spontane Idee, jetzt geht die Weihnachtspaketaktion von Vincent Zeitler hier in Freising schon in die fünfte Runde. Gesammelt werden Pakete für bedürftige Senioren. Inzwischen kommen dabei jährlich viele hunderte Pakete zusammen. Einpacken darf man alle Dinge, die nicht leicht verderblich sind. Also zum Beispiel Kaffee, Tee, Kekse oder auch ein nettes Buch. Spätester Abgabetermin ist der 13. Dezember.

Die Abgabestellen