Die Schifffahrt auf dem Starnberger See kämpft aktuell mit einer ungewöhnlichen Pannenserie. Bereits am Montag war das Elektroschiff „Berg“ nahe der Roseninsel auf Grund gelaufen. Die beschädigten Propeller müssen jetzt ausgetauscht werden. Gestern hat es dann auch noch technische Probleme bei den Schiffen „Starnberg“ und „Seeshaupt“ gegeben. Am Wochenende dürften deshalb etwas weniger Schiffe auf dem Starnberger See unterwegs sein, als normalerweise.