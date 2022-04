Panzerabwehrmine in Grafing gefunden – 1.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen

Bei den Ausbagger-Arbeiten am Melak-Weiher in Grafing im Landkreis Ebersberg sind in den letzten Wochen immer wieder Waffen und Munition gefunden worden, die dort im Zweiten Weltkrieg illegal entsorgt wurden. Jetzt haben die Arbeiter aber auch eine Panzerabwehrmine in dem Weiher gefunden. Sie ist so gefährlich, dass sie heute Vormittag kontrolliert gesprengt werden muss.

Ab 10 Uhr müssen rund 1.000 Grafinger in einem Umkreis von 200 Metern um den Weiher deshalb für etwa zwei Stunden ihre Häuser verlassen. Für sie gibt es einen Aufenthaltsraum im Jugendcafe Chaxter, Lagerhausstraße 17, 85567 Grafing b.München.