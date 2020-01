Nach dem schrecklichen Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame stand München der französischen Hauptstadt zur Seite. 21.000 Euro an Spenden kamen von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zusammen – der Stadtrat verdoppelte den Betrag auf 43.000. Jetzt hat sich die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo in einem Brief an OB Reiter persönlich dafür bedankt.