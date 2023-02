Parken am Emmeringer See wird teurer

Wer in Zukunft am Emmeringer See im Landkreis Fürstenfeldbruck parkt, muss ab sofort tiefer in die Tasche greifen. Denn die Gemeinde hat die Parkgebühren erhöht. Durch diese nimmt die Gemeinde so gut ein, dass es den jährlichen Umsatz von 17 500 Euro überschreitet. Deshalb muss Emmering künftig Steuern zahlen. Denn seit Januar gilt eine Steuerpflicht für Parkgebühren. Autofahrer, die bis zu zwei Stunden parken, zahlen deshalb nicht mehr nur einen Euro, sondern ab sofort 1,50 Euro pro Stunde. Parkt man länger als zwei Stunden, sind es vier Euro, anstatt drei.