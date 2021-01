Die Polizei sucht vier Männer, die in Parsdorf im Landkreis Ebersberg ein Rentnerpaar angegriffen haben. Die Rentner hatten gestern Nachmittag auf einem Behindertenparkplatz bei einem Discounter geparkt, was völlig rechtens war. Vier Männer sahen das aber offenbar anders und gingen die Frau an. Sie packten sie am Kragen, die Winterjacke wurde beschädigt und die Frau leicht verletzt. Als die Männer bemerkten, dass der Filialleiter des Discounters die Polizei rief, flüchteten sie.