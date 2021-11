Parsdorf: Spendiermaß bekommt Winteredition

Mit so einem Erfolg hat Anton Kölbl aus Parsdorf im Landkreis Ebersberg wirklich nicht gerechnet. Der Goldschmied hatte dieses Jahr die Spendiermaß erfunden. Ein kleiner Anstecker, der ausschaut wie ein Maßkrug. Und Köbll hat die Spendiermaß verkauft, um mit dem Erlös die Schausteller in Bayern während Corona zu unterstützen. Über 16.000 Euro sind so zusammenkommen. Und jetzt will Kölbl noch mehr Spenden generieren. Er produziert gerade weitere Exemplare der Spendiermaß, dieses Mal sogar teils in Bronze, Silber und Gold. Und die neuen Anstecker gibt es dann ab dem 01. Dezember in seinem Online-Shop zu kaufen.