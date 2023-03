Pünktlich zum Frühlingsbeginn in Oberbayern gibt es hier in Poing jetzt die Chance für alle Hobbygärtner. Während Corona wollten alle einen Schrebergarten. Jetzt sind hier bei den Poinger Krautgärten Parzellen frei. Jede davon bietet etwa 30 Quadratmeter Platz für den grünen Daumen und kostet 60 Euro pro Saison. Wer dort Gemüse, Kräuter oder Blumen anpflanzen will, kann sich per Mail an krautgarten-poing@t-online.de wenden.