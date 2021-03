Pasing: 16-jährige Miriam P. seit über eine Woche vermisst

Seit nun über einer Woche wird sie vermisst – die 16-jährige Miriam Prinz. Derzeit wohnt sie in einer Betreuungseinrichtung in München Pasing. Diese verlies sie am 10. März gegen 17.30 Uhr und wurde zuletzt am S-Bahnhof Westkreuz gesehen. Seit dem gilt sie als vermisst. Die 16-Jährige ist ca. 1,70 Meter groß, hat schwarze, schulterlange Haare und war zuletzt mit einem weiß-grauen T-Shirt, schwarzer Jogginghose und weißen Turnschuhen bekleidet. Solltet ihr Hinweise zu Miriam haben, meldet sie bitte der Polizei München. Die Telefonnummer lautet (089) 2 91 00.