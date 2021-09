Pasing: OP-Vorbereitung per App im Helios Klinikum

Sich per App auf die anstehende Operation und die Zeit danach vorbereiten, das geht jetzt hier im Helios Klinikum München West. Als erste Klinik in Bayern setzt es nun auf die App Curalie. Die unterstützt die Patienten mit Infos, einem Bewegungsprogramm und Entspannungstechniken – alles angepasst auf die eigene Diagnose. Starten kann man die App drei Monate vor der OP und sie begleitet einen bis zu sechs Monate nach dem Eingriff. So soll die Heilung besser gelingen. Ganz alleine gelassen wird man mit der App aber natürlich nicht – sie soll nur eine flexible und unkomplizierte Ergänzung zu den Ärzten sein.