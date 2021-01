Die Freiwillige Feuerwehr Pastetten im Landkreis Erding ist nun die fünfte Feuerwehr in ganz Bayern, die eine eigene Rettungshundestaffel hat. Ein Jahr lang wurde geprobt. Nun gab der Gemeinderat grünes Licht, dass die mittlerweile schon acht Hundeführer mit ihren Tieren in die Feuerwehr aufgenommen werden. Und so kann die Feuerwehr in Zukunft noch besser bei vielen Notfällen helfen.