Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag in Paunzhausen ereignet. Ein zwei Jahre alter Bub ist gegen 17 Uhr mit seinem Laufrad gestürzt und mit dem Kopf auf dem Bürgersteig aufgeschlagen. Rettungskräfte waren schnell vor Ort – zur Sicherheit kam außerdem ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle. Der Hubschrauber brachte den Buben in eine Spezialklinik, um dort innere Kopfverletzungen ausschließen zu können.