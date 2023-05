Pegel der Isar in München erreicht Meldestufe 1

Der Dauerregen in Oberbayern sorgt jetzt für das erste kleine Hochwasser. Der Pegel der Isar hat in der Nacht in München die Meldestufe 1 erreicht. Bereits seit Wochenbeginn hat der Sylvensteinspeicher in den Alpen immer mehr Wasser in die Isar abgelassen. Menschen oder Gebäude sind von dem aktuellen Hochwasser allerdings noch nicht bedroht. Allerdings behindert der hohe Isarpegel die Flößer. Bis zum Sonntag wurden alle Floßfahrten abgesagt. Sollte das Wasser nicht zurückgehen, steht auch die traditionelle Johannifloß-Prozession auf der Kippe. Die beleuchteten Flöße mit der Nepomuk-Figur sollen eigentlich am 20. Mai durch Wolfratshausen fahren.