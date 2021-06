Peißenberg: Cannabis-Pflanzen im Kreisverkehr

Die Gemeinde Peißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau bepflanzt ihre Grünflächen seit Jahren mit derselbe Pflanzenmischung. Nur dieses Jahr gab es im Kreisverkehr am Ortsausgang eine Überraschung – statt Blumen, wuchs dort Cannabis. Und davon nicht gerade wenig, dafür aber in voller Pracht. Ob sich da jemand einen Scherz erlaubt hat oder der Hersteller die falschen Samen geliefert hat ist nicht klar. Gras-Liebhaber dürften aber keinen Spaß an den Pflanzen gehabt haben – laut Bürgermeister Zellner habe die Sorte kaum THC-Gehalt gehabt.