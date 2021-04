Penzing: Alte Kinosessel zum Verkauf

Aktuell müssen wir es uns noch immer im Home-Kino zuhause machen. Wer aber von der eigenen Couch runtermöchte und ein wenig mehr Kino-Gefühl in den eigenen vier Wänden haben möchte, kann beim Cineplex in Penzing fündig werden. Das renoviert nämlich aktuell und verkauft am kommenden Samstag mehrere alte Kinosessel. Dabei handle es sich um Doppelsitze, so das Kino. Die Erlöse werden dann zur einen Hälfte an die Feuerwehr Penzing und zur anderen Hälfte an die Landsberger Tafel gespendet. Wer einen Kinosessel haben möchte muss sich vorher beim Cineplex anmelden.