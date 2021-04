Die Nachfrage nach kurzfristigen Impfungen mit dem Wirkstoff AstraZeneca ist groß. Auch am Impfzentrum in Penzing im Landkreis Landsberg findet am 18. April eine Sonderaktion statt. Personen, die über 60 Jahre alt sind und mit AstraZeneca geimpft werden möchten, können sich per Telefon unter der 08191-129-1557 anmelden