Per App den Anschlusszug zum Warten auffordern

Riesen Neuerung bei der Deutschen Bahn. Über die Apps DB-Streckenagent und Bayernfahrplan kann man in Zukunft seine Anschlusszüge bitten auf einen zu warten, wenn der vorherige Zug Verspätung hat. Das Angebot gilt für den Regionalverkehr. Eine Garantie, dass der Anschlusszug wartet, hat man aber nicht. Mehr als fünf Minuten Wartezeit sind in der Regel für den Anschlusszug nicht möglich. Das hat Geschäftsführerin Bärbel Fuchs betont. Außerdem muss der Anschlusswunsch mindestens 15 Minuten vor der regulären Ankunftszeit erfolgen. Etwa 10 Minuten vor Ankunft soll den Reisenden dann per Pushnachricht mitgeteilt werden, ob der Zug warten konnte.