Personalausweis per App auf dem Handy

Nach dem digitalen Impfpass kommt nun auch der digitale Personalausweis. Demnächst können wir uns auch per Handy offiziell ausweisen und brauchen nicht immer unsere Ausweiskarte dabeihaben. Alles, was man dafür braucht ist die AusweisApp2, in der man seinen Perso ganz einfach und sicher abspeichern kann. Die kann zwar ab sofort schon runtergeladen werden, ist aber erstmal noch nicht auf jedem Handy verfügbar. Gültig ist der digitale Personalausweis dann gegenüber privaten Stellen oder dem Staat – bei Grenz- oder Polizeikontrollen braucht man aber weiterhin die Ausweiskarte.

Alle Infos zur AusweisApp2 findet ihr hier.