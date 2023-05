Personalausweis verloren – Das müsst ihr jetzt tun

Wir haben es alle schon mal durchgemacht – einen Blick in den Geldbeutel und auf einmal ist der Ausweis weg! Und natürlich auch sonst nirgendwo auffindbar. Aber was nun? Was zu tun ist, wenn euer Personalausweis weg ist, haben wir euch hier in der Übersicht zusammengefasst:

1. Verlustmeldung

Egal ob verloren oder gestohlen – der erste Schritt ist immer den Verlust zu melden. Dafür könnt ihr zum Bürgeramt oder der Polizei.

2. Ausweisfunktion sperren

Viele Ausweise haben die Onlineausweisfunktion aktiviert, die es ermöglicht, sich im Internet oder an Automaten auszuweisen. Diese Funktion sollte sobald wie möglich gesperrt werden.

3. Neuen Ausweis beantragen

Den neuen Ausweis könnt ihr persönlich beim Bürgeramt beantragen. Das geht leider nur vor Ort, nicht per Telefon oder im Internet. Beim Bürgeramt könnt ihr euch auch einen vorläufigen Personalausweis ausstellen lassen. Der kostet allerdings 10 Euro. Ein Ausweis, der 10 Jahre gültig ist, kostet euch 37 Euro.

4. Wann gibt’s eine Strafe?

Wenn ihr den Verlust rechtzeitig meldet und schon ein neuer Ausweis beantragt wurde, müsst ihr keine Strafe zahlen. Sollte das aber nicht der Fall sein, und ihr könnt auch keinen Reisepass vorzeigen, könnte es eine Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro geben. Denn: In Deutschland herrscht Ausweispflicht. Bei abgelaufenen Ausweisen kann es auch eine Strafe von bis zu 50 Euro geben.

5. Was ihr für den neuen Ausweis benötigt

aktuelles, biometrisches Foto

den abgelaufenen Personalausweis oder den Reisepass

falls ihr keinen Reisepass oder Ausweis habt, braucht ihr die Geburtsurkunde, Eheurkunde oder Lebenspartnerschaftsurkunde

6. Ausweis wiedergefunden

Wäre nicht das erste Mal, oder? Es ist doch meistens so: sobald man den Verlust gemeldet hat, taucht alles wie aus Zauberhand wieder auf. Dann könnt er das aber auch ganz normal beim Bürgeramt melden. Dann wird die Verlustmeldung dort und auch bei der Polizei als wiedergefunden abgespeichert.