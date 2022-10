In Oberbayern soll es keine Leonhardifahrten mehr geben. Das fordert die Tierschutzorganisation PETA. Hintergrund ist der Unfall am Wochenende in Warngau im Landkreis Miesbach. Am Sonntag war dort die Kutsche von Landtagspräsidentin Ilse Aigner umgestürzt. Sie und ihre Mitfahrer wurden zum Glück nicht verletzt. Zuvor hatte ein Hund die Pferde erschreckt. Peta sagt, Pferde gehörten auf die grüne Wiese und nicht vor Kutschen. Immer wieder käme es deshalb zu Unfällen, so die Tierschützer.