Peter Jackson: Beatles-Doku wird Fans überraschen

Vom Fantasy-Abenteuer zur Musik-Doku – „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson ist ja für die neue Dokumentation über die Beatles verantwortlich. Und die wird viele Fans wohl überraschen, so der Regisseur. Denn in dem Film stünden die Gespräche mit den Musikern im Fokus – normalerweise sei man aber Band-Dokus gewöhnt in denen viel Musik vorkomme. Das sei jetzt nicht der Fall. Trotzdem sei der Film über die vier legendären Briten auch deutlich lustiger als viele annehmen würden. Die Doku „The Beatles: Get Back“ erscheint im November auf der Streaming-Plattform Disney+.