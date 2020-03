Das Peter Maffay-Konzert in der Münchener Olympiahalle muss leider verschoben werden. Eigentlich hätte es am 20. März stattfinden sollen.Grund für die Absage sind der Unfall des Bassisten Ken Taylor am Freitag in Hamburg sowie ein neuerlicher Krankenhausaufenthalt von Keyboarder Pascal Kravetz. Das Konzert und auch weitere der Tour sollen im Sommer nachgeholt werden. Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.