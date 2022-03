Petershausen geht bei der Versorgung ukrainischer Kinder mit gutem Beispiel voran

Wenn es um die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten geht, geht die Gemeinde hier in Petershausen mit gutem Beispiel voran: Die Flüchtlingskinder haben von der Gemeinde Lernhefte geschenkt bekommen, die Eltern aus Petershausen haben Schulranzen, Stifte und Blocks gestiftet. Damit dürfen die Kinder seit dieser Woche ein paar Stunden am Tag in die Schule gehen und endlich wieder etwas Normalität erleben. Sogar eine provisorische Kita soll jetzt im Jugendzentrum eingerichtet werden. Hierfür werden auch noch ehrenamtliche Betreuer gesucht. Interessierte können sich bei der Gemeinde unter 08137 / 534 – 15 melden.