In der Mehrzweckhalle in Petershausen im Landkreis Dachau findet am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr bereits zum siebten Mal der Gesundheitstag statt. Insgesamt 50 Aussteller präsentieren Dienstleistungen und Produkte. Bei der Volkshochschule kann man beispielsweise Schnupperkurse im Yoga oder Jin Shin Jyutsu machen. Im Fokus bei den Veranstaltungen und Vorträgen stehen die Themen „Nachhaltigkeit“ und „Ernährung“. Der Eintritt ist kostenlos.