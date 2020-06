Petershausen: Heute ist Blutspendetermin

Das BRK Dachau führt heute von 15 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle der Gemeinde Petershausen eine Blutspende durch. Die letzten Blutspendetermine in Dachau und Karlsfeld waren trotz Corona sehr erfolgreich und deshalb hoffen die Verantwortlichen, dass auch viele Spender am Nachmittag in Petershausen erscheinen. Es gelten vor Ort strenge Hygiene- und Abstandsvorgaben. Außerdem wird direkt am Eingang Fieber gemessen. Als Dankeschön erhalten die Spender Getränke, eine warme Verpflegung und auch ein kleines kulinarisches Präsent.