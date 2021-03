Petershausen: Neuer Eisautomat vor Eisdiele

Das erste Eis wurde auch in diesem Jahr schon geschleckt und jeder Feinschmecker weiß – Eis geht eigentlich immer. Vor der Eisdiele Salentino in Petershausen steht deshalb jetzt ein Eisautomat. Dort kann man sich zu jeder Uhrzeit ein Eis gönnen oder auch, wenn die Eisdiele mal wieder geschlossen hat. Er habe die Idee schon lange im Kopf gehabt – wegen Corona habe man sie jetzt endlich umgesetzt. Schließlich sei nicht klar gewesen, wie lange Eisdielen geschlossen bleiben müssen, so der Inhaber zum Merkur. Insgesamt acht Sorten gibt es – von Klassikern wie Vanille und Schoko über Straciatella zu ausgefallenen Sorten. Ein kleiner Becher kostet 2,80 Euro.