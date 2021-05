Petition nach Mathe-Abi

Das Mathe-Abi gestern soll das schwerste seit Jahren gewesen sein und der viele Distanzunterricht sei nicht ausreichend berücksichtigt worden, so die Abiturienten in unserer Heimat. Laut SPD-Bildungsexpertin Strohmayr sind sich da nicht nur die Schüler und Eltern, sondern auch die Lehrkräfte einig. In einer Petition fordern deshalb mehr als 17 000 Personen, dass der Notenschlüssel entsprechend angepasst werden sollte. Kultusminister Piazolo verstehe die Aufregung zwar, versichert aber gleichzeitig, dass die Aufgaben als gut machbar eingeschätzt wurden.