Pfaffenhofen an der Glonn: Wiesn-Tage in Wirtschaft

Dass die Wiesn heuer ausfällt ist für viele von uns eine Enttäuschung. Aber nicht nur in München bemüht man sich um einen Wiesn-Ersatz, sondern auch hier in Pfaffenhofen an der Glonn. Die Glonntal Stub’n in Egenburg veranstaltet dieses Wochenende von Freitag bis Sonntag die „Oktoberfest-Tage“. Ganz klassisch mit Oktoberfestbier und Wiesn-Schmankerl. Und Bürgermeister Zech gibt sich am Freitag die Ehre zum offiziellen Bieranstich. Los geht es um 17 Uhr. Gäste werden gebeten sich vorher per Telefon unter der 08134 55 99 763 anzumelden.