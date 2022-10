Die Marktkirche hier in Dorfen braucht eine neue Orgel. Das Problem: So ein Instrument kostet gut 300.000 Euro und muss komplett aus Spenden finanziert werden. Der Cäcilienverein Maria Dorfen bietet deshalb jetzt Pfeifen-Patenschaften an. 601 Pfeifen stehen zur Auswahl. Je nach Größe kostet die Patenschaft zwischen 50 und 1.000 Euro. Wie ihr Pfeifenpate werden könnt, findet ihr hier.