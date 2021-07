Im Westen Münchens ist schon wieder ein Pferd alleine in die Stadt gelaufen. Anfang Juli war ein Pferd in Germering ausgebüxt und mehrere Kilometer alleine nach Aubing gelaufen. Gestern hat sich nun das Pferd „Buali“ in Puchheim selbstständig gemacht und ist ebenfalls mehrere Kilometer nach Aubing gelaufen. Da hat es ein Zeuge festgehalten, bis die Besitzerin kam, um Buali wieder zurückzubringen.