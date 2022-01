Einfach in einen Supermarkt reingehen, Waren in die Einkaufstüte reinlegen und den Laden wieder verlassen ohne an eine Kasse zu gehen. Das ist jetzt in der Netto-Filiale am Bonner Platz in München möglich. Dort wird das System Pick & Go getestet. Dabei muss man nur mit einer App ein- und auschecken. Welche Produkte man mitnimmt soll automatisch über Sensoren und Kameras ermittelt und beim Verlassen des Ladens direkt abgerechnet werden. Ob das klappt? Robert Sterner hat es für uns ausprobiert.