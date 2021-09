PilzApps im Test

Pilzführer Lite ist eine optisch gelungene Anwendung zur Pilzbestimmung, die sich weniger an Laien als vielmehr an erfahrene Pilzsammler richtet. Nichtsdestotrotz haben auch Anfänger eine Freude an der Pilz-App, nicht nur weil sie klug aufgebaut ist und hochwertige Fotos unterschiedlicher Pilzarten anbietet, sondern auch weil sie Mykologie-Wissen vermittelt. Die Installation erfolgt einfach und ohne Anmeldung, außer Du möchtest die Online Pilzberatung nutzen. In dem Fall musst Du Dich via E-Mail oder Facebook anmelden, um Hilfe von der Pilzsammler-Community zu erhalten. Dafür reichen ein paar Angaben zum Fundort sowie entsprechende Fotos und schon ist fachkundige Unterstützung auf dem Weg.