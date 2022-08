Pilzberatungsstellen wieder geöffnet

Gute Nachrichten für alle begeisterten Pilzsammler hier in München und Umgebung. Bis zum 10. Oktober sind wieder die Pilzberatungsstellen im Rathaus am Marienplatz und im Pasinger Rathaus in München geöffnet. Hier können alle Schwammerlsucher, die sich bei dem ein oder anderen Pilz nicht ganz so sicher sind, ihre Funde Experten zeigen. Die können euch dann sagen, ob die Pilze giftig sind, oder was ihr bei der Zubereitung unbedingt beachten solltet. Außerdem gibt es Informationen, wie man sich bei einer Pilzvergiftung richtig verhält.

Öffnungszeiten:

Rathaus Marienplatz:

10 – 13 Uhr und 16:30 – 18 Uhr

Pasinger Rathaus:

8:30 – 11:30 Uhr

Weitere Informationen:

https://stadt.muenchen.de/service/info/hauptabteilung-iii/1080636/