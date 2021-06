Pink: Für Wein ab nach Deutschland

„Wer keinen Riesling liebt, ist ein verdammter Idiot“ – das steht auf einem T-Shirt von Weltstar Pink. Ja ,die Sängerin ist ein riesiger Wein-Fan und vor allem deutscher Wein hat es ihr offenbar angetan. Das hat die 41-Jährige jetzt in ihrer eigenen Doku „All i know so far“ verraten. Daraufhin lässt sich das Deutsche Weininstitut nicht zwei Mal bitten und hat direkt den Kontakt mit dem Management von Pink aufgenommen – erfolgreich wie es scheint. Die Sängerin hat auf jeden Fall Interesse, sich die deutschen Weingegenden einmal anzuschauen. Ob sie die Einladung wirklich an nimmt oder doch eher die Werbung für ihre eigene Doku im Vordergrunbd steht, dass wird die Zukunft zeigen.