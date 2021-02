Tritt die kleine Tochter von Popsängerin Pink in die Fußstapfen ihrer Mutter? Das Talent dafür hat sie jedenfalls – das beweist die 9-Jährige Willow Sage jetzt erneut. Sie singt auf dem neuen Track „Cover Me In Sunshine“ von Pink mit und stimmt ein Duett mit ihrer Mutter an. Den Song haben die beiden während der Pandemie zuhause aufgenommen, um die Leute damit glücklich zu machen, sagt Pink. Hier könnt Ihr ihn Euch komplett anhören