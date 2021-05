Pink veröffentlicht Trailer für neue Doku

Sie ist eine der erfolgreichsten Popstars der Welt – Pink. Vor einer Woche hat sie mit der Single ‚All I Know So Far‘ einen kleinen Vorgeschmack auf ihr gleichnamiges Live-Album geliefert – und das ist auch der Name für ihre neue Dokumentation. In der begleiten die Fans die Sängerin bei der letzten Welt-Tournee vor zwei Jahren, wo Pink auch in München ein Konzert gespielt hat. Der Film zeigt aber auch, wie Pink es schafft, ihr Leben als Mutter, Frau, Chefin und Performerin unter einen Hut zu bekommen. Die Dokumentation kommt in einer Woche zusammen mit ihrem neuen Album auf Amazon Prime heraus – den Trailer könnt ihr euch hier anschauen.