Plakat-Rallye quer durch Grafrath zum Start in die Faschingsferien

Pünktlich zum Start in die Faschingsferien beginnt hier in Grafrath heute eine Plakat-Rallye. Die Bürgerinitiative Klimaaktiv vor Ort hat im ganzen Ort acht Plakate verteilt. Am Startpunkt in der Hauptstraße und im Internet gibt es Hinweise, wo das erste Plakat zu finden ist. An jedem Plakat findet sich dann weitere Sprüche, die einen Hinweis auf das Nächste geben. Mit der Aktion will die Bürgerinitiative Lust aufs Radln machen. Wer bis zum Ende der Ferien die richtigen Sprüche bei der Initiative einreicht, kann auch bei einem Gewinnspiel mitmachen. Weitere Infos zu der Aktion findet ihr hier.