Planegg: Ärger bei Autofahrern nach Sperrung der M21

Verkehrschaos aktuell im Würmtal. In Planegg im Landkreis München ist die Hauptverkehrsader, die Germeringer Straße gesperrt. Dort wird derzeit Flüsterasphalt eingebaut. Wer von der A96 bei Germering zur Garmischer Autobahn will, wird großräumig über Pasing umgeleitet. Aber auch in Nord-Süd-Richtung kann die Germeringer Straße nicht gequert werden. Besonders sauer macht da die Autofahrer, dass die Gemeinde an den Seitenstraßen vergessen hat, Sackgassenschilder aufzustellen. Da werde nun nachgebessert, heißt es aus dem Rathaus. Am 4. September sollen die Arbeiten dann beendet sein.