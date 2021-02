Planegg: Job-Speed-Dating mit dem Landkreis München

Es ist ein Speed-Dating der anderen Art – nämlich geht es nicht um die Liebe des Lebens, sondern um den Traumjob. Die Gemeinde Planegg hat sich mit dem Landratsamt München zusammengetan und die Aktion „Job-Speed-Dating“ gestartet. Das geht ganz einfach – auf einer Homepage trägt man ein, wonach man sucht und was für Qualifikationen man hat – die Daten werden dann an alle teilnehmenden Unternehmen weitergeleitet. Die widerum melden sich dann bei Interesse – so wolle man Arbeitnehmer–und geber auch in Corona-Zeiten einfach zusammenbringen, so die Gemeinde. Bis Mittwoch kann man sich noch anmelden – dann sind die Unternehmen an der Reihe. Hier gehts zur Anmeldung.