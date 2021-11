Pliening: Kein Weihnachtsmarkt stattdessen Adventszauber

Auch hier in Pliening muss die Gemeinde wieder schweren Herzens auf ihren Weihnachtsmarkt verzichten. Der „Plieninger Adventszauber“ kann als Ersatz aber stattfinden. Alle Bürger sind aufgerufen, ihren Garten, ein Fenster oder den Hauseingang weihnachtlich zu schmücken. Wenn man das bei der Gemeinde anmeldet, landet der eigene Adventszauber auf einer digitalen Karte und Spaziergänger können vorbeikommen und ihn bewundern. Weihnachtsstimmung zum Vorbeilaufen quasi. Mitmachen können sowohl Privatpersonen als auch Vereine, Kindergärten, die Schule, Geschäfte, Büros etc. in allen Ortsteilen. Anmeldungen sind bis Freitag, 26. November, möglich; per E-Mail an: adventszauber-pliening@mail.de oder telefonisch bei Tina Lucka, (0176) 24260196, oder Anton Holzner, (0172) 8820769. Die Onlinekarte wird bis 31. Dezember wieder gelöscht.