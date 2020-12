Pliening: Mann will 11-Jährigen bestehlen

Ein erwachsener Mann hat in Pliening im Landkreis Ebersberg versucht, einen elfjährigen Jungen zu bestehlen. Das Kind wartete am Wochenende vor der Post auf seine Schwester und hatte einen 20 Euro Schein in der Jackentasche. Der Mann kam auf den Jungen zu, hielt ihn an der Jacke fest und wollte sich das Geld schnappen. Der Junge schlug aber so um sich, dass der dreiste Täter flüchtete.

Täterbeschreibung:

1,65 Meter groß, trug eine braune Jacke mit weißem Pelzkragen, dunkelblaue Jeans und eine Einwegmaske. Er hatte blaue Augen, schwarzes, kurzes, lockiges Haar, trug einen Dreitagebart und sprach englisch.