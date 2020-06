Pöcking: Job-Speed-Dating bei Metzgerei Lutz

Nach dem Corona-Ausbruch im Fleischbetrieb Tönnies in NRW kaufen viele Verbraucher lieber auf regionale Metzger ein. Doch die suchen händeringend nach neuem Personal – auch die Metzgerei Lutz in Pöcking. Deshalb findet am Samstag ein Job-Speed-Dating statt. Kommen kann jeder und jede Interessierte, denn gesucht werden neben Metzgern auch Verkäufer, Kassenkräfte oder Azubis. Anschreiben braucht es nicht – nur einen aktuellen Lebenslauf. Und man würde schließlich nicht irgendwo arbeiten – sondern beim besten Metzger Bayerns. Den Titel hat das Magazin „Der Feinschmecker“ der Metzgerei gegeben. Das Job-Speed-Dating läuft am Samstag von 12 bis 15 Uhr.